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    Лукашенко: " Захваченные территории должны быть возвращены, в регионе должны восстановиться мир и безопасность"

    Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Президентов Грузии и Беларуси

    Баку. 22марта. REPORT.AZ/ «Захваченные территории должны быть возвращены, в регионе должны восстановиться мир и безопасность».

    Как передает бюро Report по Грузии, Президент Беларуси Александр Лукашенко, приехавший в Тбилиси с официальным визитом, озвучил эту мысль на встрече с президентом Грузии Георги Маргвелашвили.

    На очной встрече глав Беларуси и Грузии были обсуждены ситуация в мире, безопасность, региональное сотрудничество, развитие политических и гуманитарных связей между двумя государствами и т.д.

    Он заявил, что устанавление исскуственных барьеров и проведение строительных проектов на захваченных территориях недопустимо.

    Стороны особо отметили важность установления мира и безопасности и защиты прав и свобод вынужденных переселенцев в регионе.

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