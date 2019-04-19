​Лукашенко: Я уже навластвовался, пора менять Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс"

"Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - заявил А.Лукашенко в своем ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - сказал он.

По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была нужна "вот такая сильная (исполнительная - ред.) власть, какая у нас есть". "Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", - добавил он.

"Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства", - полагает глава государства.

По его словам, будущий президент не должен будет "так много мотаться по полям и фермам", а исполнять, как глава государства, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали стране нормальных руководителей.