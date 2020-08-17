Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет

Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет, передает Report.

"Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал… Их (выборов. — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё", - цитирует БЕЛТА главу государства.

Такое заявление он сделал в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.