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Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет

Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет
В регионе
17 августа 2020 г. 13:22
Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране уже были проведены выборы президента и других не будет, передает Report. 

"Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал… Их (выборов. — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё", - цитирует БЕЛТА главу государства.

Такое заявление он сделал в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов.

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Версия на азербайджанском языке Belarus prezidenti: “Yeni seçkiləri gözləməyin”

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