Литва передала Украине бронетранспортеры М-577

Вильнюс передал Киеву партию бронетранспортеров М-577.

Вильнюс передал Киеву партию бронетранспортеров М-577.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Помощь Украине является нашей стратегической целью. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", - приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса. Количество направленной техники не уточняется.

Министр напомнил, что в марте Литва передала Киеву снаряды калибра 155 мм, а также выделила 35 млн евро в рамках инициативы Чехии по обеспечению армии Украины боеприпасами.

Вильнюс разработал план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее 200 млн евро. С начала боевых действий Литва оказала Украине военную помощь в размере 605 млн евро.