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В Мордовии при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Мордовии при пожаре в жилом доме погибли три человека При возгорании в жилом доме в населенном пункте Ичалки в Мордовии погибли три человека. Предположительно, двое из них – дети.
В регионе
27 мая 2024 г. 05:22
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибли три человека

При возгорании в жилом доме в населенном пункте Ичалки в Мордовии (Россия) погибли три человека. Предположительно, двое из них – дети.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"По прибытии пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение дома открытым пламенем. При разборке конструкций и проливке найдено трое погибших, из которых предположительно два ребенка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации возгорания были привлечены 12 специалистов и 4 единицы техники. Полностью потушить пожар удалось в 00:10 мск (01:10 по бакинскому времени). Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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