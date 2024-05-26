Иран в текущем году импортировал в 4 раза больше золотых слитков

Иран в текущем году импортировал 4,6 тонны золотых слитков. Как передает Report, об этом сообщает Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

Иран в текущем году импортировал 4,6 тонны золотых слитков.



Как передает Report , об этом сообщает Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

По данным иранской таможни, в первые два месяца этого года было импортировано 4,6 тонны золотых слитков, что в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость импортированных в страну стандартных золотых слитков за указанный период составила 330 миллионов долларов. В то время как в прошлом году за тот же период было импортировано 1,2 тонны золотых слитков на сумму 79 миллионов долларов.

Согласно этому отчету, на таможню аэропорта имени Имама Хомейни пришелся 91% импорта золотых слитков в первые два месяца этого года.

В декабре 2022 года правительство постановило предоставить льготы для ввоза золотых слитков, после чего объем импорта значительно возрос.