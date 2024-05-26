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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.
В регионе
26 мая 2024 г. 19:48
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент Владимир Путин проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Основная программа запланирована на завтра. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов.

Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока (инаугурация состоялась 7 мая). Визит в Узбекистан носит статус государственного.

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