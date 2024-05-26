Президент РФ Владимир Путин прибыл в Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.
Как передает
Основная программа запланирована на завтра. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
Путин и Мирзиёев также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов.
Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока (инаугурация состоялась 7 мая). Визит в Узбекистан носит статус государственного.