Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать хартию, закрепляющую реформы, которые осуществят новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать хартию, закрепляющую реформы, которые осуществят новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В этот день, выступая перед вами, решила представить своего рода план действий - грузинскую хартию, вокруг которой предлагаю сойтись политическим партиям. Согласие и обещание по всем вопросам, выполнение которых обязательно не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления демократии и справедливого государства", - заявила Зурабишвили на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

Как сообщила Зурабишвили, в случае подписания документа партии обязуются выполнить его условия в будущем парламенте, если на выборах победит оппозиция. Среди условий, которые назвала президент, проведение внеочередных парламентских выборов в 2025 году, так как нынешняя предвыборная среда, по ее словам, не дает возможности проявить себя в полной мере всем политическим силам.