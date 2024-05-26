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Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах

Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать хартию, закрепляющую реформы, которые осуществят новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
В регионе
26 мая 2024 г. 22:27
Президент Грузии предложила оппозиции подписать план действий на случай победы на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать хартию, закрепляющую реформы, которые осуществят новый парламент и правительство в случае победы оппозиции на предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В этот день, выступая перед вами, решила представить своего рода план действий - грузинскую хартию, вокруг которой предлагаю сойтись политическим партиям. Согласие и обещание по всем вопросам, выполнение которых обязательно не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления демократии и справедливого государства", - заявила Зурабишвили на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

Как сообщила Зурабишвили, в случае подписания документа партии обязуются выполнить его условия в будущем парламенте, если на выборах победит оппозиция. Среди условий, которые назвала президент, проведение внеочередных парламентских выборов в 2025 году, так как нынешняя предвыборная среда, по ее словам, не дает возможности проявить себя в полной мере всем политическим силам.

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