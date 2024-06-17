WP: До 3 тыс. заключенных в Украине освобождены для участия в войне

Уже более 2 750 осужденных мужчин были освобождены из украинских тюрем для участия в боевых действиях.

Уже более 2 750 осужденных мужчин были освобождены из украинских тюрем для участия в боевых действиях.

Как сообщает Report , об этом пишет The Washington Post .

Министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию отметил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу", - сказал глава украинского Минюста.

Отмечается, что убившие более одного человека, совершившие акты сексуального насилия или нарушившие законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.