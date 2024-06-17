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Нарышкин заявил, что рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано

Нарышкин заявил, что рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано.
В регионе
17 июня 2024 г. 14:13
Нарышкин заявил, что рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано

Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано.

Как передает Report, об этом директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сказал ТАСС.

"Пока об этом говорить рано", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать появления военных баз США в этой стране после изменений в политике Еревана.

Ранее в итоговом совместном заявлении заседания стратегического диалога Армения - США было указано, что стороны будут укреплять взаимодействие в сфере безопасности и нацелены на повышение статуса сотрудничества до уровня стратегического партнерства.

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Версия на английском языке Russian intelligence chief: Too early to speculate on US military bases in Armenia

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