Нарышкин заявил, что рассуждать о появлении военных баз США в Армении пока рано

Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано.

Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано.

Как передает Report, об этом директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сказал ТАСС.

"Пока об этом говорить рано", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать появления военных баз США в этой стране после изменений в политике Еревана.

Ранее в итоговом совместном заявлении заседания стратегического диалога Армения - США было указано, что стороны будут укреплять взаимодействие в сфере безопасности и нацелены на повышение статуса сотрудничества до уровня стратегического партнерства.