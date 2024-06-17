В результате серьезного ДТП в турецком Мерсине пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения, в том числе один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Енишехер города Мерсин на юге Турции.

Восемь человек получили ранения, в том числе один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Енишехер города Мерсин на юге Турции.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно информации, легковой автомобиль на большой скорости въехал на территорию праздничной ярмарки, организованной по случаю Гурбан байрамы. В результате пострадали не менее восьми человек, в том числе один получил серьезные травмы. Автомобиль также задавил порядка 20 голов мелкого рогатого скота.

Пострадавшие машинами скорой помощи были доставлены в больницы, водитель автомобиля задержан.

Обстоятельства инцидента выясняются.