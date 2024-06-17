О нас

В результате серьезного ДТП в турецком Мерсине пострадали восемь человек

В результате серьезного ДТП в турецком Мерсине пострадали восемь человек Восемь человек получили ранения, в том числе один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Енишехер города Мерсин на юге Турции.
В регионе
17 июня 2024 г. 07:21
В результате серьезного ДТП в турецком Мерсине пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения, в том числе один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Енишехер города Мерсин на юге Турции.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Согласно информации, легковой автомобиль на большой скорости въехал на территорию праздничной ярмарки, организованной по случаю Гурбан байрамы. В результате пострадали не менее восьми человек, в том числе один получил серьезные травмы. Автомобиль также задавил порядка 20 голов мелкого рогатого скота.

Пострадавшие машинами скорой помощи были доставлены в больницы, водитель автомобиля задержан.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mərsində ağır yol qəzasında 8 nəfər yaralanıb

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi