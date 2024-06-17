В результате серьезного ДТП в турецком Мерсине пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения, в том числе один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Енишехер города Мерсин на юге Турции.
Как передает
Согласно информации, легковой автомобиль на большой скорости въехал на территорию праздничной ярмарки, организованной по случаю Гурбан байрамы. В результате пострадали не менее восьми человек, в том числе один получил серьезные травмы. Автомобиль также задавил порядка 20 голов мелкого рогатого скота.
Пострадавшие машинами скорой помощи были доставлены в больницы, водитель автомобиля задержан.
Обстоятельства инцидента выясняются.