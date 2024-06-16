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В МИД РФ прокомментировали гибель военкора издания NEWS.ru

В МИД РФ прокомментировали гибель военкора издания NEWS.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента информационного портала NEWS.ru Никиты Цицаги в Донецкой области Украины.
В регионе
16 июня 2024 г. 23:34
В МИД РФ прокомментировали гибель военкора издания NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента информационного портала NEWS.ru Никиты Цицаги в Донецкой области Украины.

Как сообщает Report, в письменном заявлении М.Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что беспилотник "целенаправленно ударил по российскому журналисту во время подготовки репортажа в районе Никольского монастыря под Угледаром".

"Н.Цицаги находился в зоне боевых действий в ДНР (т.н. Донецкая Народная Республика - ред.) с 2022 года, публиковал материалы об ударах ВСУ по Донецку, Белгороду и Москве. В июне 2023 года получил премию "Редколлегия" за репортаж из Шебекино "Все горит и ничего нету".

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Н.Цицаги, который погиб, выполняя свой профессиональный долг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это вторая за неделю "атака на сотрудников СМИ со схожим почерком".

"13 июня под обстрел БПЛА украинских боевиков попала съемочная группа НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев был тяжело ранен. Жестокое убийство Н.Цицаги – еще одно тяжкое преступление <...>. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание.

Требуем от профильных международных организаций и структур, в первую очередь Гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", - заявила М.Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova “News.ru” müxbirinin ölümünü şərh edib

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