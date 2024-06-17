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ЕС продлил экономические санкции против России из-за Крыма

ЕС продлил экономические санкции против России из-за Крыма Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против России из-за аннексии Крыма.
В регионе
17 июня 2024 г. 14:40
ЕС продлил экономические санкции против России из-за Крыма

Евросоюз в очередной раз продлил экономические санкции против России из-за аннексии Крыма.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить до 23 июня 2025 года санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией", - говорится в документе.

Действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг с этих территорий.

Кроме того, под ограничения ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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Версия на английском языке EU extends economic sanctions against Russia over Crimea

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