В Казахстане ликвидирована сеть нарколабораторий по производству "синтетики"

В Казахстане в результате спецоперации МВД ликвидирована сеть нарколабораторий по производству синтетических наркотических средств.

В Казахстане в результате спецоперации МВД ликвидирована сеть нарколабораторий по производству синтетических наркотических средств.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, лаборатории действовали в четырех регионах страны.

В мае в городе Усть-Каменогорске был задержан местный житель, который под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. Арендован был склад, завезено оборудование и химикаты.

При задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование.

После изучения его контактов, установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области.

В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование.

В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

В целом из незаконного оборота удалось изъять более 6 кг синтетических наркотиков и порядка 4 тонн прекурсоров.