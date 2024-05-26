Число погибших в результате обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Харькове возросло до 16

Число погибших в результате обстрела российскими военными строительного гипермаркета “Эпицентр” в Харькове, Украина, возросло до 16 человек.

Число погибших в результате обстрела российскими военными гипермаркета “Эпицентр” в Харькове, Украина, возросло до 16 человек.

Как передает Report , об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, погибших уже 16 человек. Данные обновляются", - отметил он.

Напомним, что 25 марта ВС РФ четыре раза обстреливали Харьков. Рано утром российские вооруженные силы обстреляли среднюю школу, а затем сбросили две управляемые авиабомбы на гипермаркет и Центральный парк культуры и отдыха, однако второй не взорвался.

В результате, помимо 16 погибших, более 40 человек получили ранения. В результате удара по "Эпицентру" пожар охватил площадь в 15 000 квадратных метров.