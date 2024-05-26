О нас

Число погибших в результате обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Харькове возросло до 16

Число погибших в результате обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Харькове возросло до 16 Число погибших в результате обстрела российскими военными строительного гипермаркета “Эпицентр” в Харькове, Украина, возросло до 16 человек.
В регионе
26 мая 2024 г. 18:58
Число погибших в результате обстрела гипермаркета Эпицентр в Харькове возросло до 16

Число погибших в результате обстрела российскими военными гипермаркета “Эпицентр” в Харькове, Украина, возросло до 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, погибших уже 16 человек. Данные обновляются", - отметил он.

Напомним, что 25 марта ВС РФ четыре раза обстреливали Харьков. Рано утром российские вооруженные силы обстреляли среднюю школу, а затем сбросили две управляемые авиабомбы на гипермаркет и Центральный парк культуры и отдыха, однако второй не взорвался.

В результате, помимо 16 погибших, более 40 человек получили ранения. В результате удара по "Эпицентру" пожар охватил площадь в 15 000 квадратных метров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Xarkovdakı hipermarketi atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 16-ya çatıb

Экслюзивные новости

Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi