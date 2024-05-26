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Число жертв наводнения в Армении выросло до трех

Число жертв наводнения в Армении выросло до трех Число жертв наводнения на севере Армении достигло трех человек.
В регионе
26 мая 2024 г. 21:17
Число жертв наводнения в Армении выросло до трех

Число жертв наводнения на севере Армении достигло трех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД РА.

Одно из тел было найдено рядом с мостом Санаин. Из реки в селе Птхаван извлекли тело жителя села Ахтанак Авага Авагяна1948 года рождения. Еще одно тело - Сарибека Баляна - обнаружено в реке близ села Шнох.

По последним данным, в Тавуше разрушены два моста, еще один - поврежден. Разрушены три жилых дома, подтоплены 45 домов, две гостиницы и 18 общественных и других объектов. В Лорийской области разрушено 50 метров дороги Ванадзор-Алаверди, повреждены три моста над рекой Дебед, а также 70 зданий и объектов.

Хотя дороги и мосты на въездах в некоторые населенные пункты повреждены или затоплены, доступ к ним возможен по альтернативным маршрутам, что позволяет обеспечивать их продуктами первой необходимости.

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