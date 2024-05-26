Число жертв наводнения в Армении выросло до трех

Число жертв наводнения на севере Армении достигло трех человек.

Число жертв наводнения на севере Армении достигло трех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД РА .

Одно из тел было найдено рядом с мостом Санаин. Из реки в селе Птхаван извлекли тело жителя села Ахтанак Авага Авагяна1948 года рождения. Еще одно тело - Сарибека Баляна - обнаружено в реке близ села Шнох.

По последним данным, в Тавуше разрушены два моста, еще один - поврежден. Разрушены три жилых дома, подтоплены 45 домов, две гостиницы и 18 общественных и других объектов. В Лорийской области разрушено 50 метров дороги Ванадзор-Алаверди, повреждены три моста над рекой Дебед, а также 70 зданий и объектов.

Хотя дороги и мосты на въездах в некоторые населенные пункты повреждены или затоплены, доступ к ним возможен по альтернативным маршрутам, что позволяет обеспечивать их продуктами первой необходимости.