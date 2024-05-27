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Полиция Еревана начала задержания протестующих, которые перекрывали улицу в центре столицы

Полиция Еревана начала задержания протестующих, которые перекрывали улицу в центре столицы Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.
В регионе
27 мая 2024 г. 08:39
Полиция Еревана начала задержания протестующих, которые перекрывали улицу в центре столицы

Полиция Армении задержала десятки граждан в центре Еревана после того, как они попытались перекрыть улицу Абовяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акции протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

В настоящее время оппозиция продолжает проведение акций гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

08:15

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает официальный телеграм-канал армянской оппозиции "Србазан пайкар".

В частности, из распространенных видеоматериалов становится ясно, что активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan polisi mərkəzi küçəni bağlayan etirazçıları saxlamağa başlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Civil disobedience rally kicks off in Armenia from early morning

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