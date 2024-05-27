Полиция Еревана начала задержания протестующих, которые перекрывали улицу в центре столицы

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.

Полиция Армении задержала десятки граждан в центре Еревана после того, как они попытались перекрыть улицу Абовяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акции протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

В настоящее время оппозиция продолжает проведение акций гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

08:15

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает официальный телеграм-канал армянской оппозиции "Србазан пайкар".

В частности, из распространенных видеоматериалов становится ясно, что активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.