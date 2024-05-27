В Ереване в ходе акции протеста задержано 67 человек

Задержано в общей сложности 67 участников акций протеста в Ереване.

Задержано в общей сложности 67 участников акций протеста в Ереване.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе полиции.

Утром в понедельник сторонники движения "Тавуш во имя Родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали акции неповиновения в столице и регионах Армении, перекрывая трассы межгосударственного значения, межобластные дороги и улицы в Ереване. Спустя некоторое время полиция стала задерживать протестующих в армянской столице.

Напомним, протестующие выступают против процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. 9 мая архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, призвал премьер-министра подать в отставку.