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В Ереване в ходе акции протеста задержано 67 человек

В Ереване в ходе акции протеста задержано 67 человек Задержано в общей сложности 67 участников акций протеста в Ереване.
В регионе
27 мая 2024 г. 09:12
В Ереване в ходе акции протеста задержано 67 человек

Задержано в общей сложности 67 участников акций протеста в Ереване.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе полиции.

Утром в понедельник сторонники движения "Тавуш во имя Родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном начали акции неповиновения в столице и регионах Армении, перекрывая трассы межгосударственного значения, межобластные дороги и улицы в Ереване. Спустя некоторое время полиция стала задерживать протестующих в армянской столице.

Напомним, протестующие выступают против процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. 9 мая архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, призвал премьер-министра подать в отставку.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda etiraz aksiyası zamanı 67 nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке 67 nabbed during protest in Yerevan

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