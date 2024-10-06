О нас

Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум.
В регионе
6 октября 2024 г. 09:28
Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум.

Как передает местное бюро Report, такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал он.

Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: "да, согласен", или "нет, не согласен".

Состоявшимся референдум признают в случае участия в нем более 50% от 12,2 млн граждан, внесенных в списки избирателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоTokayev: Qazaxıstanda AES beynəlxalq konsorsium tərəfindən tikilməlidir

Другие новости из категории

В Казахстане началось голосование на референдуме по строительству первой АЭС
В Казахстане началось голосование на референдуме по строительству первой АЭС
6 октября 2024 г. 06:05
Иран к концу года планирует запустить три собственных спутника
Иран к концу года планирует запустить три собственных спутника
6 октября 2024 г. 05:40
В Турции состоялась встреча заместителей глав МИД стран-членов ОТГ
ФотоВ Турции состоялась встреча заместителей глав МИД стран-членов ОТГ
5 октября 2024 г. 20:23
На границе Грузии и Армении скопилось более 200 фур
На границе Грузии и Армении скопилось более 200 фур
5 октября 2024 г. 19:44
Президент Сирии и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Ливане
Президент Сирии и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Ливане
5 октября 2024 г. 17:32
В Анталье столкнулись два автобуса с туристами, пострадали 12 человек
В Анталье столкнулись два автобуса с туристами, пострадали 12 человек
5 октября 2024 г. 14:22
Пезешкиан назначил Али Рабиеи своим помощником по социальным вопросам
Пезешкиан назначил Али Рабиеи своим помощником по социальным вопросам
5 октября 2024 г. 13:48
Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке
Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке
5 октября 2024 г. 12:23
Зеленский: Встреча в формате Рамштайн состоится 12 октября
Зеленский: Встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября
5 октября 2024 г. 12:12
В Казахстане задержан выдававший себя за дипломата гражданин Монголии
В Казахстане задержан выдававший себя за дипломата гражданин Монголии
5 октября 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi