Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум.

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум.

Как передает местное бюро Report , такое мнение высказал в беседе с журналистами после голосования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал он.

Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: "да, согласен", или "нет, не согласен".

Состоявшимся референдум признают в случае участия в нем более 50% от 12,2 млн граждан, внесенных в списки избирателей.



