Токаев считает, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае одобрения идеи ее строительства населением на республиканском референдуме, должен строить международный консорциум.
Как передает местное бюро
"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал он.
Республиканский референдум о строительстве АЭС проходит в Казахстане 6 октября. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?" Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: "да, согласен", или "нет, не согласен".
Состоявшимся референдум признают в случае участия в нем более 50% от 12,2 млн граждан, внесенных в списки избирателей.