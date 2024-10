Зеленский: Встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября

В ходе 25-ой встречи в формате "Рамштайн", которая пройдет 12 октября, Украина представит план победы.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "Х" президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовимся к 25-й встрече в Рамштайне 12 октября, которая станет первой встречей на уровне лидеров. Мы представим план победы, который включает четкие, конкретные шаги к справедливому завершению войны", - написал он.

Контактная группа по обороне Украины, также известная как "формат Рамштайн" -это международная коалиция из более чем 50 стран, участники которой оказывают военную помощь стране.