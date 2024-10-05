О нас

Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке 8 октября в Великом национальном собрании Турции (TBMM) пройдет внеочередное заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.
В регионе
5 октября 2024 г. 12:23
Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

8 октября в Великом национальном собрании Турции (TBMM) пройдет внеочередное заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, на ней будут обсуждаться последние события в регионе и позиция Турции.

Ожидается, что на заседании выступят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

"Министры иностранных дел и обороны в ходе заседания предоставят информацию по ситуации", - приводит слова спикера парламента Нумана Куртулмуша телеканал A haber.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamenti Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcək

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi