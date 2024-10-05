Парламент Турции проведет внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

8 октября в Великом национальном собрании Турции (TBMM) пройдет внеочередное заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.

8 октября в Великом национальном собрании Турции (TBMM) пройдет внеочередное заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, на ней будут обсуждаться последние события в регионе и позиция Турции.

Ожидается, что на заседании выступят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

"Министры иностранных дел и обороны в ходе заседания предоставят информацию по ситуации", - приводит слова спикера парламента Нумана Куртулмуша телеканал A haber.