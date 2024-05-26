Кандидатом в премьеры Армении стал архиепископ Баграт Галстанян

Кандидатом в премьеры Армении от движения "Тавуш во имя Родины" объявлен архиепископ Баграт Галстанян.

Кандидатом в премьеры Армении от движения "Тавуш во имя Родины" объявлен архиепископ Баграт Галстанян.

Как передает Report , об этом в ходе митинга в Ереване заявил востоковед Гурген Меликян.

Как сообщил сам Галстанян, он попросил католикоса заморозить его 30-летную духовную службу. Архиепископ добавил, что у него двойное гражданство, а это предполагает ограничения.

Напомним, что в Армении начались протестные акции после того, как 19 апреля стало известно, что Ереван и Баку договорились начать делимитацию границы с Тавуша. Возглавив шествие из Тавуша в Ереван 9 мая глава Тавушской епархии армянской церкви Баграт Галстанян, который призвал премьер-министра Армении подать в отставку.