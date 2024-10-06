В Казахстане началось голосование на референдуме по строительству первой АЭС

В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в стране.

В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме о возможности строительства первой атомной электростанции в стране.

Как сообщает Report , гражданам страны предстоит либо согласиться с развитием атомной энергетики и возведением АЭС в республике, либо отвергнуть эту идею.

С инициативой проведения референдума выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в сентябре 2023 года. Он отметил, что Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию, и предложил всестороннее широкое обсуждение данного вопроса. После этого в течение года во всех регионах страны состоялись встречи представителей госорганов с населением, на которых обсуждались планы строительства атомной электростанции.

В октябре Токаев заявил, что в АЭС, в случае ее возведения, обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет и даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования. По его словам, этот проект может стать самым масштабным за всю историю независимого Казахстана.

Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00 по местному (с 06:00 до 19:00 по бакинскому) времени. Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, имеющих право голосовать. В избирательные списки включены более 12,2 млн казахстанцев. Сообщение Центральной комиссии референдума о его итогах должно быть опубликовано в течение семи дней после проведения голосования.

В день голосования на референдуме работают свыше 10 тыс. участков. 74 участковые комиссии действуют за границей - в 59 странах. В бюллетене для голосования на республиканском референдуме будет один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Участники голосования должны будут ответить на этот вопрос: "да, согласен", или "нет, не согласен".

Всего за ходом голосования и соблюдением законодательства будут следить 177 международных наблюдателей, которые представляют 30 иностранных государств, в том числе 4 крупных международных организации - СНГ, ШОС, Организацию тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Отметим, что за ходом голосования на референдуме также будут наблюдать депутаты Милли Меджлиса Азербайджана - председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов, Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли.