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Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары

Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары Глава МИД России Сергей Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары на встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана.
В регионе
10 мая 2023 г. 12:15
Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары

Глава МИД России Сергей Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары на встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на ближнем востоке в целом", - сказал он, отметив, что нынешняя встреча является очень важной, к чему стороны шли долго.

Отметим, что в переговорах участвуют министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу.

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Версия на английском языке Meeting between Cavusoglu and Lavrov kicks off in Moscow 
Версия на азербайджанском языке Moskvada Rusiya, Türkiyə, İran və Suriya XİN başçılarının görüşü başlayıb

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