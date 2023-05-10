Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары

Глава МИД России Сергей Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары на встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары на встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на ближнем востоке в целом", - сказал он, отметив, что нынешняя встреча является очень важной, к чему стороны шли долго.

Отметим, что в переговорах участвуют министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу.