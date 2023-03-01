Лавров и Чавушоглу обсудили работу над нормализацией турецко-сирийских связей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг Сирии и работу заинтересованных стран региона над нормализацией связей между Дамаском и Анкарой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг Сирии и работу заинтересованных стран региона над нормализацией связей между Дамаском и Анкарой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Министры провели встречу на полях совета глав МИД (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.

"Рассмотрен ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии. Отдельное внимание уделено работе заинтересованных стран региона над нормализацией турецко-сирийских связей - одновременно с наращиванием совместных усилий по устранению террористической угрозы в САР", - сообщили в российском дипведомстве.