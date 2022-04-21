Латвия и Эстония обвинили Россию в геноциде украинского народа

Парламенты Латвии и Эстонии приняли заявления, в которых признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

Парламенты Латвии и Эстонии приняли заявления, в которых признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают пресс-службы латвийского Сейма и эстонского Рийгикогу.

В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии единогласно принял заявление, в котором говорится о том, что в настоящее время Россия осуществляет геноцид против украинского народа.

"Сейм решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима. В заявлении подчеркивается, что неоправданное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по Уставу ООН и международному праву", - говорится в сообщении.

После принятия заявления глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль призвал защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь стране освободить захваченные земли.

"Этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения импорта ископаемых энергоносителей из России Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Рийгикогу также принял представленное 84 депутатами заявление о военных преступлениях и геноциде Российской Федерации в Украине. Согласно заявлению, Рийгикогу признает действия российских ВС и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к тому же парламенты других стран и международные организации.

"Российская Федерация совершила акты геноцида, в том числе массовые зверства в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов", — говорится в заявлении.

Рийгикогу также призывает оказать поддержку в расследовании российских преступлений и привлечении к ответственности виновных, а с этой целью в сотрудничестве с государствами создать международный суд.

Кроме этого, эстонский парламент призывает страны мира немедленно ужесточить санкции против России, в том числе без исключения приостановить торговлю энергоносителями с Россией, и немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.