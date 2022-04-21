О нас
Аудио новости

Латвия и Эстония обвинили Россию в геноциде украинского народа

Латвия и Эстония обвинили Россию в геноциде украинского народа Парламенты Латвии и Эстонии приняли заявления, в которых признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.
В регионе
21 апреля 2022 г. 16:37
Латвия и Эстония обвинили Россию в геноциде украинского народа

Парламенты Латвии и Эстонии приняли заявления, в которых признали, что Россия совершила геноцид против украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают пресс-службы латвийского Сейма и эстонского Рийгикогу.

В четверг, 21 апреля, Сейм Латвии единогласно принял заявление, в котором говорится о том, что в настоящее время Россия осуществляет геноцид против украинского народа.

"Сейм решительно осуждает военную агрессию России и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима. В заявлении подчеркивается, что неоправданное вторжение России на территорию Украины является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств России по Уставу ООН и международному праву", - говорится в сообщении.

После принятия заявления глава комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль призвал защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь стране освободить захваченные земли.

"Этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения импорта ископаемых энергоносителей из России Европейским Союзом", - подчеркнул он.

Рийгикогу также принял представленное 84 депутатами заявление о военных преступлениях и геноциде Российской Федерации в Украине. Согласно заявлению, Рийгикогу признает действия российских ВС и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к тому же парламенты других стран и международные организации.

"Российская Федерация совершила акты геноцида, в том числе массовые зверства в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов", — говорится в заявлении.

Рийгикогу также призывает оказать поддержку в расследовании российских преступлений и привлечении к ответственности виновных, а с этой целью в сотрудничестве с государствами создать международный суд.

Кроме этого, эстонский парламент призывает страны мира немедленно ужесточить санкции против России, в том числе без исключения приостановить торговлю энергоносителями с Россией, и немедленно увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi