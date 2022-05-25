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Кулеба: Запад не должен просить Украину уступить, а помочь выиграть войну

Кулеба: Запад не должен просить Украину уступить, а помочь выиграть войну Страны Запада должны помочь Украине выиграть войну, начатую Россией, а не предлагать провальную стратегию уступок России.
В регионе
25 мая 2022 г. 16:57
Кулеба: Запад не должен просить Украину уступить, а помочь выиграть войну

Страны Запада должны помочь Украине выиграть войну, начатую Россией, а не предлагать провальную стратегию уступок России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время участия в сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выигрывают все" в Давосе.

Глава МИД заявил, что не видит готовности России прекратить войну.

"Мой ответ очень прост для всех, кто верит, что Украина должна пойти на еще одну уступку. Эта стратегия применялась ведущими странами мира с 2014 года до 24 февраля 2022 года: сделайте уступки здесь, сделайте другие уступки там, и это поможет нам предотвратить войну. И это потерпело крах. Поэтому, восемь лет воплощение этого подхода привело к ракетным ударам по Киеву и к кровопролитию на Донбассе", - подчеркнул Кулеба.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı: "Qərb bizim qalib gəlməyimizə kömək etməlidir"

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