О нас

Кулеба: Первая партия помощи Украине составит до 140 танков

Кулеба: Первая партия помощи Украине составит до 140 танков В рамках первой партии помощи Украина от союзников должна получить 120-140 современных западных танков.
В регионе
31 января 2023 г. 17:29
Кулеба: Первая партия помощи Украине составит до 140 танков

В рамках первой партии помощи Украина от союзников должна получить 120-140 современных западных танков.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Он отметил, что в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако, по словам Кулебы, еще рано называть все страны коалиции и их практическую помощь, ведь некоторые еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением помощи уже заявленными участниками.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kuleba: First batch of aid to Ukraine will be up to 140 tanks
Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Ukraynaya yardımın ilk partiyası 140 tanka qədər olacaq”

Экслюзивные новости

Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi