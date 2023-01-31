Кулеба: Первая партия помощи Украине составит до 140 танков

В рамках первой партии помощи Украина от союзников должна получить 120-140 современных западных танков.

В рамках первой партии помощи Украина от союзников должна получить 120-140 современных западных танков.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Он отметил, что в настоящее время танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако, по словам Кулебы, еще рано называть все страны коалиции и их практическую помощь, ведь некоторые еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением помощи уже заявленными участниками.