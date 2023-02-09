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Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясения

Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясения Турецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.
В регионе
9 февраля 2023 г. 17:34
Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясения

Турецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации компании в Twitter.

Средства перечислены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

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Версия на английском языке Baykar allocates around $35M for quake relief in Turkiye

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