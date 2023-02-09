Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясения
Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясенияТурецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.
Турецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации компании в Twitter.
Средства перечислены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).
Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik.
Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı.