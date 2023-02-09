Компания Baykar выделила 655 млн лир на ликвидацию последствий от землетрясения

Турецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.

Турецкая компания Baykar пожертвовала 300 млн лир для устранения последствий землетрясения в стране. Всего за четыре дня компания предоставила гуманитарную помощь и денежные средства на общую сумму в 655 млн лир.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации компании в Twitter.

Средства перечислены на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).