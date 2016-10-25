Комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект о референдуме

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента Кыргызстана cегодня одобрил в третьем чтении законопроект "О референдуме", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Законопроектом предлагается определить перечень субъектов, инициирующих проведение референдума, порядок агитации, сбора подписей и проверки подписных листов, а также процедуру подведения итогов голосования.

В конце сентября парламент одобрил в первом чтении закон о назначении референдума по внесению изменений в конституцию Кыргызстана на 4 декабря. Планировалось, что референдум должен пройти в республике одновременно с выборами в местные советы, что позволит бюджету сэкономить около 300 млн сомов (около 4 млн долларов США). Однако 10 октября президент Кыргызстана подписал указ о назначении местных выборов на 11 декабря, в связи с чем возникла необходимость переноса даты референдума.