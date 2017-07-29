Комитет парламента Ирана одобрил план контрмер в ответ на санкции США

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Комитет по национальной безопасности и внешней политике междлиса (парламента) Ирана одобрил пакет контрмер в ответ на новые санкции США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации иранского агентства Mehr, о деталях иранского ответа пока не сообщается. Как заявил глава комитета Алаэддин Боруджерди, законодатели проголосовали за "общие положения" плана контрмер в ответ на действия Конгресса США. Боруджерди вместе с тем добавил, что "ряд парламентариев внес предложения" по законопроекту, которые будут изучены на ближайших заседаниях комитета.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", лег на стол президента Дональда Трампа.