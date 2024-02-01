Кобахидзе: После победы в выборах правительство Грузии представит 4-летнюю программу

Правительственная программа, которая в пятницу будет представлена парламенту Грузии, расcчитана на 10 месяцев.

Правительственная программа, которая в пятницу будет представлена парламенту Грузии, расcчитана на 10 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе.

"Первоочередной задачей будет доведение до конца крупных проектов, которые начаты в рамках существующей правительственной программы. Есть очень крупные проекты, тот же проект крупнейшего автобана, который нужно довести до конца. Конечно, основной акцент будет сделан на эти мероприятия... После того, как мы выиграем парламентские выборы, мы представим новую четырехлетнюю программу правительства", – сказал Кобахидзе.

СМИ отмечают, что речь идет об автомагистрали Восток-Запад (Европейская транзитная дорога Е-60). Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстане). На территории Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии протяженность коридора составляет 392 км. После завершения строительства всех участков дороги от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо 8 часов.