Кандидат на пост премьера Грузии: Состав Кабмина почти не изменится

Изменений в правительстве Грузии не будет, за исключением одного министра - главы Минобороны Джуаншера Бурчуладзе.

Изменений в правительстве Грузии, за исключением главы Минобороны Джуаншера Бурчуладзе, не будет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил Ираклий Кобахидзе, кандидатуру которого сегодня на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выдвинули на пост премьер-министра.

"Я предложил всем членам правительства остаться. Только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе хочет уйти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение. Поэтому на эту должность будет выдвинута кандидатура Ираклия Чиковани (зампред правящей фракции "Грузинская мечта" и вице-спикер парламента)", – сказал он.

14.16

Действующий председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 46-летний Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде партии 1 февраля.

На следующей неделе парламент должен будет выразить доверие ему и представленному им новому составу правительства.

Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии.

Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями.

Кобахидзе с января 2021 года являлся председателем партии.