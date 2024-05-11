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Армянская полиция задержала 50 участников акции

Армянская полиция задержала 50 участников акции В Армении полиция задержала около 50 участников акции неповиновения.
В регионе
11 мая 2024 г. 12:02
Армянская полиция задержала 50 участников акции

В Армении полиция задержала около 50 участников акции неповиновения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

11.31

В Ереване и в ряде регионов Армении по призыву архиепископа Баграта Галстаняна возобновились акции неповиновения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В столице Армении на данный момент перекрыты улица Хоренаци, проспекты Тиграна Меца и Азатутян. Также сообщается о намерении перекрыть проспект Гая и мост Победы.

Участники акции выступают против процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримлы и Беркабер - Гызылгаджилы.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda və Ermənistanın bir sıra regionlarında itaətsizlik aksiyaları yenidən başlayıb
Версия на английском языке Actions of disobedience resume in Yerevan and several Armenian regions

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