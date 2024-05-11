Армянская полиция задержала 50 участников акции

В Армении полиция задержала около 50 участников акции неповиновения.

В Армении полиция задержала около 50 участников акции неповиновения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

11.31

В Ереване и в ряде регионов Армении по призыву архиепископа Баграта Галстаняна возобновились акции неповиновения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В столице Армении на данный момент перекрыты улица Хоренаци, проспекты Тиграна Меца и Азатутян. Также сообщается о намерении перекрыть проспект Гая и мост Победы.

Участники акции выступают против процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримлы и Беркабер - Гызылгаджилы.