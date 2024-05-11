В Грузии возбудили уголовное дело по факту избиения полицией водителя в центре Тбилиси

Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая.

Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что водитель отказался пропускать ехавший по встречной полосе автобус департамента по особым заданиям МВД Грузии. Вышедшие из автобуса сотрудники полиции избили его.

По версии МВД, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался, несмотря на многочисленные призывы, пропускать автобус, ехавший на задание.

Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" УК Грузии. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия.