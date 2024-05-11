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В Грузии возбудили уголовное дело по факту избиения полицией водителя в центре Тбилиси

В Грузии возбудили уголовное дело по факту избиения полицией водителя в центре Тбилиси Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая.
В регионе
11 мая 2024 г. 12:30
В Грузии возбудили уголовное дело по факту избиения полицией водителя в центре Тбилиси

Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что водитель отказался пропускать ехавший по встречной полосе автобус департамента по особым заданиям МВД Грузии. Вышедшие из автобуса сотрудники полиции избили его.

По версии МВД, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался, несмотря на многочисленные призывы, пропускать автобус, ехавший на задание.

Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" УК Грузии. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия.

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