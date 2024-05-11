Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону

Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.

Пять пассажирских поездов задерживаются в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог.

В субботу ночью на железнодорожной станции произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась цистерна с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет.