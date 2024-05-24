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Спикер Сената Польши прибыла в Киев

Спикер Сената Польши прибыла в Киев В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.
В регионе
24 мая 2024 г. 11:46
Спикер Сената Польши прибыла в Киев

В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк в соцсетях.

"Встретила спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила она.

По данным СМИ, Польша с начала войны оказала военную помощь Украине - оружие и боеприпасы, танки, бронетехника, артиллерия, ракеты, стрелковое оружие и боевые дроны.

Кроме того, Польша также предоставляет Украине разведданные и оказывает помощь в обучении военных.

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Версия на английском языке Marshal of Senate of Poland visits Ukraine

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