Спикер Сената Польши прибыла в Киев

В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.

В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк в соцсетях.

"Встретила спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила она.

По данным СМИ, Польша с начала войны оказала военную помощь Украине - оружие и боеприпасы, танки, бронетехника, артиллерия, ракеты, стрелковое оружие и боевые дроны.

Кроме того, Польша также предоставляет Украине разведданные и оказывает помощь в обучении военных.