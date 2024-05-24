Спикер Сената Польши прибыла в Киев

В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк в соцсетях.
"Встретила спикера на Киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", - отметила она.
По данным СМИ, Польша с начала войны оказала военную помощь Украине - оружие и боеприпасы, танки, бронетехника, артиллерия, ракеты, стрелковое оружие и боевые дроны.
Кроме того, Польша также предоставляет Украине разведданные и оказывает помощь в обучении военных.