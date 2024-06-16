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В ростовском СИЗО обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

В ростовском СИЗО обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников Шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
В регионе
16 июня 2024 г. 11:53
В ростовском СИЗО обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

Шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, обвиняемые выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив в заложники. По имеющимся сведениям, в заложниках находятся два человека - начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО.

Телеграм-каналы утверждают, что захватчики требуют оружие, машину и возможность уехать из изолятора в обмен на освобождение заложников.

На месте происшествия находятся исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Александр Гацко, заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Борис Мостовой.

Учреждение функционирует в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН, "обстановка контролируемая", ведутся переговоры по освобождению заложников.

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