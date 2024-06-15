Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно

Сегодня Азербайджан отмечает День национального спасения, который является важным поворотным моментом в истории страны. Я с милосердием вспоминаю всех наших героев, погибших на пути к независимости.
Как передает Report, соответствующей публикацией поделился глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в соцсети "X".
"Наши боли, печали и радости едины с Азербайджаном, братской и дружественной страной. Наше единство и солидарность под девизом "Одна нация, два государства" будут продолжаться вечно", - заявил Алтун.