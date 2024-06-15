Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно

Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно

"Джан Азербайджан отмечает сегодня День национального освобождения, который является важным поворотным моментом в истории страны. Я с милосердием вспоминаю всех наших героев, погибших на пути к независимости".

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