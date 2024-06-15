О нас

Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно

Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно "Джан Азербайджан отмечает сегодня День национального освобождения, который является важным поворотным моментом в истории страны. Я с милосердием вспоминаю всех наших героев, погибших на пути к независимости".
В регионе
15 июня 2024 г. 22:34
Фахреттин Алтун: Наше единство и солидарность под девизом один народ, два государства будут длиться вечно

Сегодня Азербайджан отмечает День национального спасения, который является важным поворотным моментом в истории страны. Я с милосердием вспоминаю всех наших героев, погибших на пути к независимости.

Как передает Report, соответствующей публикацией поделился глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в соцсети "X".

"Наши боли, печали и радости едины с Азербайджаном, братской и дружественной страной. Наше единство и солидарность под девизом "Одна нация, два государства" будут продолжаться вечно", - заявил Алтун.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fahrettin Altun: “Bir millət, iki dövlət” şüarı ilə birlik və həmrəyliyimiz əbədi davam edəcək

Самое важное

Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
14 июня 2024 г. 20:03
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi