Григорян обсудил с Кулебой перспективы развития двусторонних отношений

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил перспективы развития двусторонних отношений с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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Встреча состоялась на полях прошедшего в Швейцарии мирного саммита по Украине.
"16 июня секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На встрече стороны обсудили перспективы развития армяно-украинских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее А.Григорян провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.