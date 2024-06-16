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Григорян обсудил с Кулебой перспективы развития двусторонних отношений

Григорян обсудил с Кулебой перспективы развития двусторонних отношений Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил перспективы развития двусторонних отношений с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В регионе
16 июня 2024 г. 19:36
Григорян обсудил с Кулебой перспективы развития двусторонних отношений

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил перспективы развития двусторонних отношений с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба армянского Совбеза.

Встреча состоялась на полях прошедшего в Швейцарии мирного саммита по Украине.

"16 июня секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. На встрече стороны обсудили перспективы развития армяно-украинских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее А.Григорян провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Версия на азербайджанском языке Qriqoryan Kuleba ilə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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