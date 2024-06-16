Представители США и Армении обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на полях саммита мира в Украине в Швейцарии.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном на полях саммита мира в Украине в Швейцарии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности, а также вопросы поддержки США оборонной отрасли Армении.



В Швейцарии Григорян принял участие в саммите по Украине, однако армянская делегация не поддержала итоговую декларацию мероприятия.