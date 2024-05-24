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Госдеп США анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии

Госдеп США анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии.
В регионе
24 мая 2024 г. 03:39
Госдеп США анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новую политику визовых ограничений в отношении Грузии.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя Госдепа на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения коснутся лиц, несущих ответственность "за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей", в том числе в связи с предложенным правящей партией "Грузинская мечта" законом "О прозрачности иностранного влияния".

По версии американской стороны, закон "будет препятствовать осуществлению свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, служащие гражданам Грузии, и мешать независимым СМИ, работающим над обеспечением доступа грузинского народа к высококачественной информации".

В заявлении также говорится, что США приступили к всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества с Грузией.

"Мы по-прежнему надеемся, что власти Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Анализируя отношения между двумя государствами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений", - отмечается в документе.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты намерены преодолеть его.

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