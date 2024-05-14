Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении

Парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении.

Парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

За принятие документ проголосовали 84 депутата, против - 30.

Отметим, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязывает финансируемых из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что наложит вето на законопроект.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.