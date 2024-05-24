Ереван размещает пограничников на участке армяно-азербайджанской границы

Ереван размещает погранвойска на участке армяно-азербайджанской границы у села Киранц в Тавушской области.

Ереван размещает погранвойска на участке армяно-азербайджанской границы у села Киранц (Гюней) в Тавушской области.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Согласно информации, пограничные войска СНБ РА проводят подготовку, направленную на взятие под охрану государственной границы в районе села Киранц Тавушской области.

"По соображениям безопасности и оперативной необходимости доступ незарегистрированных граждан в село Киранц был временно ограничен", - говорится в сообщении СНБ Армении.

Отметим, что на границе между Азербайджаном и Арменией 15 мая 2024 года прошла девятая встреча Государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

По итогам встречи был подписан протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.