Президент Кыргызстана встретился с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Кыргызстан привержен укреплять интеграции государств-участников СНГ и наращивать взаимодействия в многостороннем формате.

Кыргызстан привержен укреплять интеграции государств-участников СНГ и наращивать взаимодействия в многостороннем формате.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Кыргызстана Садыра Жапарова, об этом он сказал в ходе встречи с членами Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Он выразил надежду на то, что заседание создаст необходимые условия для дальнейшего укрепления и углубления совместного взаимодействия.

Жапаров также отметил, что события в подмосковном Crocus City Hall с многочисленными человеческими жертвами вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности государств.

"Ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Необходимо отметить, что в последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы, наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм", - подчеркнул он.

Отметим, что в Бишкеке проходит 54-ое заседание Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ. Азербайджан в заседании представляет глава Службы госбезопасности Али Нагиев.

Основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.