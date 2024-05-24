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Президент Кыргызстана встретился с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Президент Кыргызстана встретился с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ Кыргызстан привержен укреплять интеграции государств-участников СНГ и наращивать взаимодействия в многостороннем формате.
В регионе
24 мая 2024 г. 11:03
Президент Кыргызстана встретился с главами органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Садыр Жапаров

Кыргызстан привержен укреплять интеграции государств-участников СНГ и наращивать взаимодействия в многостороннем формате.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Кыргызстана Садыра Жапарова, об этом он сказал в ходе встречи с членами Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Он выразил надежду на то, что заседание создаст необходимые условия для дальнейшего укрепления и углубления совместного взаимодействия.

Жапаров также отметил, что события в подмосковном Crocus City Hall с многочисленными человеческими жертвами вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности государств.

"Ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Необходимо отметить, что в последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы, наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм", - подчеркнул он.

Отметим, что в Бишкеке проходит 54-ое заседание Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ. Азербайджан в заседании представляет глава Службы госбезопасности Али Нагиев.

Основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.

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Версия на английском языке Kyrgyz President meets with heads of security enforcement agencies, special services of CIS countries
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti MDB ölkələrinin təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb

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