Еще семерых фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из информации на сайте ведомства.

В перечень включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломова, их отца Исроила Исломова, Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о том, что следствие по делу о теракте установило 11 фигурантов, они арестованы по обвинению в участии в преступлении.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.