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В Турции перевернулся школьный автобус, пострадали 25 человек

В Турции перевернулся школьный автобус, пострадали 25 человек В Турции перевернулся автобус, перевозящий школьников.
В регионе
11 мая 2024 г. 07:49
В Турции перевернулся школьный автобус, пострадали 25 человек

В Турции перевернулся автобус, перевозящий школьников.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в Анталье.

Согласно информации, водитель автобуса, в котором находилось 22 школьника и два учителя, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось в кювет.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 человек. К месту происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая погода.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə şagirdlərin olduğu avtobus dərəyə aşıb, 25 nəfər xəsarət alıb

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