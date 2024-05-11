В Турции перевернулся школьный автобус, пострадали 25 человек

В Турции перевернулся автобус, перевозящий школьников.

В Турции перевернулся автобус, перевозящий школьников.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в Анталье.

Согласно информации, водитель автобуса, в котором находилось 22 школьника и два учителя, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось в кювет.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 человек. К месту происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб. По предварительной версии, причиной аварии стала плохая погода.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное.