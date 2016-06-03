​Казахстанская компания "EL" удостоилась премии за вклад в развитие тюркского мира в Стамбуле

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялось торжественное вручение премии "Кызыл алма" за выдающий вклад в развитие Тюркского мира, сообщает Report со ссылкой на Turk-media.

Данная награда была учреждена в 2013 году Форумом тюркского мира, ежегодной экспертной площадкой политиков и общественных деятелей всех стран и регионов, где живут тюркоязычные народы и присутствуют их диаспоры. Существует несколько номинаций: за вклад в общественную деятельность, за вклад в науку, в спорт, культуру.

В этом году премией "Кызыл Алма" были награждены президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

Из Казахстана за выдающийся вклад в развитие тюркской культуры был награжден "EL" production company в лице Айгуль Бейсенбаевой за организацию в Астане ежегодного фестиваля тюркской традиционной музыки "Астана-Аркау". За вклад в развитие тюркского спорта Арман Шураев - за организацию международного борцовского турнира по казакша курес (разновидность борьбы - ред.) "Еуразия барысы".