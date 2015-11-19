Казахстан созовет совещание глав МИД прикаспийских стран

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В будущем году Казахстан, как организатор пятого Каспийского саммита, планирует созвать совещание министров иностранных дел прикаспийских государств. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана, об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Казахстана Ерлан Идрисов, выступая на 42-ом заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Ашхабаде.

По словам Е. Идрисова, планируется, что на заседании главы МИД подведут предварительные итоги работы над текстом проекта Конвенции о правовом статусе Каспия и определят степень готовности к саммиту.

"Полагаю, что организация встречи министров станет актуальной не ранее второго квартала следующего года, когда полностью сформируется содержательное наполнение ее повестки дня", - отметил Е.Идрисов.