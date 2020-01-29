Казахстан прервал авиасообщение с Китаем

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, включающих приостановку пассажирских перевозок автобусным, железнодорожным и авиационным транспортом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР", - говорится в сообщении правительства страны.

Кроме того, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и Китаем.