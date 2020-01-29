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Казахстан прервал авиасообщение с Китаем

Казахстан прервал авиасообщение с Китаем
Правительство Казахстана приняла защитные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны, включающих приостановку пассажирских перевозок автобусным, железнодорожным и авиационным транспортом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР", - говорится в сообщении правительства страны.

Кроме того, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и Китаем.

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